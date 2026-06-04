Starker Wochentag in Paris: So steht der CAC 40 aktuell

Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,96 Prozent aufwärts auf 8 228,31 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,412 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,014 Prozent auf 8 151,55 Punkte an der Kurstafel, nach 8 150,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 150,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 256,79 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,699 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 04.05.2026, den Wert von 7 976,12 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 8 167,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 804,67 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,404 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 161 596 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 234,895 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,11 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at