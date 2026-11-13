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CAC 40-Entwicklung 13.11.2026 17:58:32

Starker Wochentag in Paris: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im CAC 40

Starker Wochentag in Paris: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im CAC 40

CAC 40-Kurs am Freitag zum Handelsende.

Letztendlich ging der CAC 40 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 8 368,91 Punkten aus dem Freitagshandel. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,500 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,213 Prozent auf 8 343,53 Punkte an der Kurstafel, nach 8 361,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 337,90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 378,21 Zählern.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 3,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, notierte der CAC 40 bei 7 827,63 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 8 650,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 232,49 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,12 Prozent aufwärts. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 236 678 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 237,580 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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