Starker Wochentag in Paris: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im CAC 40

Am Donnerstag tendiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,11 Prozent fester bei 8 339,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,537 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,424 Prozent fester bei 8 366,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 330,97 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 333,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 8 366,30 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,031 Prozent. Vor einem Monat, am 15.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 124,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, lag der CAC 40 bei 8 077,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, notierte der CAC 40 bei 7 474,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 8 113,34 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 18 032 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 319,179 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

2026 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

