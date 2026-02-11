Starker Wochentag in Wien: Anleger lassen ATX Prime steigen

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,92 Prozent auf 2 870,63 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 844,45 Punkten, nach 2 844,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 881,38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 835,60 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 2,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 2 685,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 414,58 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 11.02.2025, mit 1 967,79 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,99 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 881,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Polytec (+ 3,94 Prozent auf 3,96 EUR), BAWAG (+ 3,26 Prozent auf 139,50 EUR), OMV (+ 2,44 Prozent auf 54,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,23 Prozent auf 34,45 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2,00 Prozent auf 4,08 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Frequentis (-2,73 Prozent auf 78,40 EUR), DO (-2,20 Prozent auf 187,00 EUR), Vienna Insurance (-1,82 Prozent auf 64,70 EUR), CPI Europe (-1,18 Prozent auf 15,85 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,18 Prozent auf 100,80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 238 117 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,486 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7,99 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at