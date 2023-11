Starker Wochentag in Wien: ATX am Mittwochnachmittag fester

Am Mittwoch steigt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,64 Prozent auf 3 280,73 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 109,996 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 3 259,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 259,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 3 293,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 259,63 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Stand von 3 147,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 124,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.11.2022, lag der ATX-Kurs bei 3 224,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 3,83 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 6,93 Prozent auf 25,92 EUR), BAWAG (+ 2,08 Prozent auf 46,24 EUR), EVN (+ 2,07 Prozent auf 27,10 EUR), Wienerberger (+ 1,58 Prozent auf 25,76 EUR) und Lenzing (+ 1,57 Prozent auf 38,75 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Mayr-Melnhof Karton (-1,49 Prozent auf 119,00 EUR), Vienna Insurance (-1,34 Prozent auf 25,75 EUR), OMV (-0,58 Prozent auf 42,55 EUR), Verbund (-0,12 Prozent auf 83,90 EUR) und IMMOFINANZ (-0,11 Prozent auf 18,58 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die CA Immobilien-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 305 285 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 28,940 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,28 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at