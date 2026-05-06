Starker Wochentag in Wien: ATX-Anleger greifen zu

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 2,48 Prozent höher bei 5 943,84 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 163,489 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,007 Prozent schwächer bei 5 799,81 Punkten, nach 5 800,23 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 978,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 799,64 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der ATX auf 5 457,38 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5 665,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, wurde der ATX mit 4 188,75 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 11,06 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5 978,30 Punkte. 5 007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell DO (+ 7,66 Prozent auf 182,80 EUR), Wienerberger (+ 6,70 Prozent auf 26,10 EUR), Raiffeisen (+ 6,03 Prozent auf 45,72 EUR), Erste Group Bank (+ 5,13 Prozent auf 99,30 EUR) und voestalpine (+ 4,39 Prozent auf 46,14 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Schoeller-Bleckmann (-3,28 Prozent auf 35,40 EUR), OMV (-3,08 Prozent auf 59,85 EUR), Verbund (-2,09 Prozent auf 61,00 EUR), AT S (AT&S) (-1,19 Prozent auf 99,80 EUR) und EVN (-0,35 Prozent auf 28,60 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 184 514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,316 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,47 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at