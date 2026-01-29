Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX-Kursverlauf 29.01.2026 09:29:02

Starker Wochentag in Wien: ATX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Starker Wochentag in Wien: ATX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Der ATX bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,19 Prozent stärker bei 5 631,48 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 164,156 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 5 620,75 Punkte an der Kurstafel, nach 5 620,66 Punkten am Vortag.

Bei 5 645,31 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 620,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 247,96 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 29.10.2025, einen Stand von 4 674,39 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 29.01.2025, einen Stand von 3 819,81 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,23 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 645,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Raiffeisen (+ 2,64 Prozent auf 42,84 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,39 Prozent auf 32,15 EUR), Lenzing (+ 0,93 Prozent auf 27,10 EUR), voestalpine (+ 0,70 Prozent auf 40,20 EUR) und Wienerberger (+ 0,63 Prozent auf 28,98 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Vienna Insurance (-1,20 Prozent auf 65,80 EUR), Verbund (-0,97 Prozent auf 61,30 EUR), DO (-0,60 Prozent auf 197,60 EUR), Erste Group Bank (-0,45 Prozent auf 109,50 EUR) und CPI Europe (-0,19 Prozent auf 15,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 55 204 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,680 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AG

mehr Analysen
09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,90 -0,19% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 197,60 -0,60% DO & CO
Erste Group Bank AG 110,00 0,00% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 27,10 0,93% Lenzing AG
OMV AG 49,98 0,48% OMV AG
Österreichische Post AG 33,20 0,61% Österreichische Post AG
Raiffeisen 42,84 2,64% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 32,15 2,39% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 61,30 -0,97% Verbund AG
Vienna Insurance 65,80 -1,20% Vienna Insurance
voestalpine AG 40,14 0,55% voestalpine AG
Wienerberger AG 28,98 0,63% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 631,48 0,19%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX startet etwas fester-- DAX startet im Minus -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt macht am Donnerstag Gewinne. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notieren die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen