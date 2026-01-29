Wienerberger Aktie
Starker Wochentag in Wien: ATX-Anleger greifen zum Handelsstart zu
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,19 Prozent stärker bei 5 631,48 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 164,156 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 5 620,75 Punkte an der Kurstafel, nach 5 620,66 Punkten am Vortag.
Bei 5 645,31 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 620,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 247,96 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 29.10.2025, einen Stand von 4 674,39 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 29.01.2025, einen Stand von 3 819,81 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,23 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 645,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten markiert.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Raiffeisen (+ 2,64 Prozent auf 42,84 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,39 Prozent auf 32,15 EUR), Lenzing (+ 0,93 Prozent auf 27,10 EUR), voestalpine (+ 0,70 Prozent auf 40,20 EUR) und Wienerberger (+ 0,63 Prozent auf 28,98 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Vienna Insurance (-1,20 Prozent auf 65,80 EUR), Verbund (-0,97 Prozent auf 61,30 EUR), DO (-0,60 Prozent auf 197,60 EUR), Erste Group Bank (-0,45 Prozent auf 109,50 EUR) und CPI Europe (-0,19 Prozent auf 15,90 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 55 204 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,680 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Erste Group Bank AG
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
