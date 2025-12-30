ATX
|
5 284,45
|
36,49
|
0,70 %
|Index-Performance im Fokus
|
30.12.2025 09:28:58
Starker Wochentag in Wien: ATX beginnt Sitzung im Plus
Am Dienstag springt der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,23 Prozent auf 5 259,95 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 153,843 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 5 248,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5 247,96 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5 260,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 237,15 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 5 009,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wurde der ATX auf 4 636,01 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, lag der ATX noch bei 3 663,01 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 43,84 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 5 260,22 Punkte. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 0,92 Prozent auf 66,10 EUR), BAWAG (+ 0,87 Prozent auf 127,50 EUR), STRABAG SE (+ 0,76 Prozent auf 79,50 EUR), PORR (+ 0,63 Prozent auf 31,90 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,49 Prozent auf 101,60 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-1,72 Prozent auf 22,90 EUR), AT S (AT&S) (-1,27 Prozent auf 31,05 EUR), Wienerberger (-0,73 Prozent auf 30,02 EUR), Österreichische Post (-0,65 Prozent auf 30,55 EUR) und CPI Europe (-0,58 Prozent auf 15,50 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 16 441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,263 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick
2025 verzeichnet die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,14 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 286,15
|0,73%