Starker Wochentag in Wien: ATX beginnt Sitzung im Plus

Am Dienstag springt der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,23 Prozent auf 5 259,95 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 153,843 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 5 248,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5 247,96 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5 260,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 237,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 5 009,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wurde der ATX auf 4 636,01 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, lag der ATX noch bei 3 663,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 43,84 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 5 260,22 Punkte. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 0,92 Prozent auf 66,10 EUR), BAWAG (+ 0,87 Prozent auf 127,50 EUR), STRABAG SE (+ 0,76 Prozent auf 79,50 EUR), PORR (+ 0,63 Prozent auf 31,90 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,49 Prozent auf 101,60 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-1,72 Prozent auf 22,90 EUR), AT S (AT&S) (-1,27 Prozent auf 31,05 EUR), Wienerberger (-0,73 Prozent auf 30,02 EUR), Österreichische Post (-0,65 Prozent auf 30,55 EUR) und CPI Europe (-0,58 Prozent auf 15,50 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 16 441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,263 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

2025 verzeichnet die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,14 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at