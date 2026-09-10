Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|ATX im Fokus
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10.09.2026 15:58:56
Starker Wochentag in Wien: ATX bewegt sich am Nachmittag im Plus
Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,07 Prozent stärker bei 6 864,68 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 194,548 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,028 Prozent auf 6 858,00 Punkte an der Kurstafel, nach 6 859,91 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 835,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 894,30 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 0,071 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6 653,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 968,81 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 629,42 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 28,27 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 910,60 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 3,97 Prozent auf 73,30 EUR), STRABAG SE (+ 2,20 Prozent auf 102,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,32 Prozent auf 30,70 EUR), EVN (+ 1,02 Prozent auf 29,70 EUR) und Österreichische Post (+ 0,80 Prozent auf 31,60 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Wienerberger (-2,87 Prozent auf 18,29 EUR), voestalpine (-1,06 Prozent auf 44,62 EUR), DO (-0,90 Prozent auf 198,20 EUR), Palfinger (-0,79 Prozent auf 31,20 EUR) und AT S (AT&S) (-0,71 Prozent auf 168,00 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 288 368 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 48,013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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10.09.26
|Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
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10.09.26
|Freundlicher Handel in Wien: Anleger lassen ATX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
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10.09.26
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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10.09.26
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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10.09.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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10.09.26
|Handel in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|173,00
|1,41%
|DO & CO
|197,80
|-0,60%
|Erste Group Bank AG
|122,60
|0,41%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,50
|-0,51%
|OMV AG
|71,20
|0,56%
|Österreichische Post AG
|31,75
|0,16%
|Palfinger AG
|31,10
|0,00%
|Schoeller-Bleckmann
|30,30
|-0,82%
|STRABAG SE
|106,00
|3,11%
|Vienna Insurance
|72,60
|-0,82%
|voestalpine AG
|44,30
|-0,94%
|Wienerberger AG
|18,28
|1,56%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 896,83
|0,39%