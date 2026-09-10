Wienerberger Aktie

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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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ATX im Fokus 10.09.2026 15:58:56

Starker Wochentag in Wien: ATX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Starker Wochentag in Wien: ATX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Wenig Veränderung ist am Donnerstag in Wien zu beobachten.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,07 Prozent stärker bei 6 864,68 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 194,548 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,028 Prozent auf 6 858,00 Punkte an der Kurstafel, nach 6 859,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 835,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 894,30 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 0,071 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6 653,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 968,81 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 629,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 28,27 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 910,60 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 3,97 Prozent auf 73,30 EUR), STRABAG SE (+ 2,20 Prozent auf 102,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,32 Prozent auf 30,70 EUR), EVN (+ 1,02 Prozent auf 29,70 EUR) und Österreichische Post (+ 0,80 Prozent auf 31,60 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Wienerberger (-2,87 Prozent auf 18,29 EUR), voestalpine (-1,06 Prozent auf 44,62 EUR), DO (-0,90 Prozent auf 198,20 EUR), Palfinger (-0,79 Prozent auf 31,20 EUR) und AT S (AT&S) (-0,71 Prozent auf 168,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 288 368 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 48,013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 173,00 1,41% AT & S (AT&S)
DO & CO 197,80 -0,60% DO & CO
Erste Group Bank AG 122,60 0,41% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,50 -0,51% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 71,20 0,56% OMV AG
Österreichische Post AG 31,75 0,16% Österreichische Post AG
Palfinger AG 31,10 0,00% Palfinger AG
Schoeller-Bleckmann 30,30 -0,82% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 106,00 3,11% STRABAG SE
Vienna Insurance 72,60 -0,82% Vienna Insurance
voestalpine AG 44,30 -0,94% voestalpine AG
Wienerberger AG 18,28 1,56% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 896,83 0,39%

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