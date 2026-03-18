Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

CPI Europe Aktie

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

Kursentwicklung im Fokus 18.03.2026 17:59:23

Starker Wochentag in Wien: ATX klettert schlussendlich

Starker Wochentag in Wien: ATX klettert schlussendlich

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Wien optimistisch.

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,54 Prozent stärker bei 5 425,40 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 156,135 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,002 Prozent leichter bei 5 343,26 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 343,35 Punkten am Vortag.

Bei 5 339,92 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 456,59 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 3,08 Prozent zu. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 820,55 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, wies der ATX einen Wert von 5 190,20 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der ATX einen Wert von 4 350,76 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,38 Prozent. Bei 5 856,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 202,63 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell BAWAG (+ 6,12 Prozent auf 128,30 EUR), STRABAG SE (+ 1,98 Prozent auf 87,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,87 Prozent auf 54,40 EUR), Raiffeisen (+ 1,53 Prozent auf 38,52 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,51 Prozent auf 93,95 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Lenzing (-1,36 Prozent auf 21,70 EUR), CPI Europe (-1,27 Prozent auf 15,60 EUR), UNIQA Insurance (-0,79 Prozent auf 15,06 EUR), Verbund (-0,52 Prozent auf 66,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,42 Prozent auf 35,85 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 615 203 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 35,947 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,10 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

05.12.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
29.11.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
21.06.24 CPI Europe Reduce Erste Group Bank
07.06.24 CPI Europe accumulate Erste Group Bank
27.09.23 CPI Europe neutral Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 54,40 1,87% AT & S (AT&S)
BAWAG 128,30 6,12% BAWAG
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,60 -1,27% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 93,95 1,51% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 21,70 -1,36% Lenzing AG
OMV AG 61,35 0,99% OMV AG
Österreichische Post AG 33,65 1,51% Österreichische Post AG
Raiffeisen 38,52 1,53% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 35,85 -0,42% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 87,70 1,98% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 15,06 -0,79% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 66,70 -0,52% Verbund AG
Wienerberger AG 23,26 -0,09% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 425,40 1,54%

