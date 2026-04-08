Starker Wochentag in Wien: ATX liegt am Nachmittag deutlich im Plus

Der ATX verbucht im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 3,74 Prozent auf 5 646,73 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 159,654 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,118 Prozent auf 5 436,95 Punkte an der Kurstafel, nach 5 443,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 676,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 436,14 Punkten verzeichnete.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 3,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 5 403,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der ATX einen Wert von 5 412,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wurde der ATX auf 3 705,84 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,51 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit DO (+ 15,53 Prozent auf 193,40 EUR), voestalpine (+ 10,95 Prozent auf 42,54 EUR), Wienerberger (+ 8,25 Prozent auf 24,94 EUR), Raiffeisen (+ 7,46 Prozent auf 40,60 EUR) und AT S (AT&S) (+ 7,18 Prozent auf 62,70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen OMV (-5,27 Prozent auf 60,25 EUR), Verbund (-2,24 Prozent auf 65,60 EUR), EVN (-1,20 Prozent auf 28,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,28 Prozent auf 36,05 EUR) und Österreichische Post (+ 1,43 Prozent auf 35,50 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 341 288 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,549 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentaldaten

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,28 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at