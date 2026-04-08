Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX-Kursverlauf 08.04.2026 15:59:11

Starker Wochentag in Wien: ATX liegt am Nachmittag deutlich im Plus

Starker Wochentag in Wien: ATX liegt am Nachmittag deutlich im Plus

Anleger in Wien strömen am Mittwoch scharenweise an den Markt.

Der ATX verbucht im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 3,74 Prozent auf 5 646,73 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 159,654 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,118 Prozent auf 5 436,95 Punkte an der Kurstafel, nach 5 443,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 676,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 436,14 Punkten verzeichnete.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 3,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 5 403,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der ATX einen Wert von 5 412,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wurde der ATX auf 3 705,84 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,51 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit DO (+ 15,53 Prozent auf 193,40 EUR), voestalpine (+ 10,95 Prozent auf 42,54 EUR), Wienerberger (+ 8,25 Prozent auf 24,94 EUR), Raiffeisen (+ 7,46 Prozent auf 40,60 EUR) und AT S (AT&S) (+ 7,18 Prozent auf 62,70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen OMV (-5,27 Prozent auf 60,25 EUR), Verbund (-2,24 Prozent auf 65,60 EUR), EVN (-1,20 Prozent auf 28,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,28 Prozent auf 36,05 EUR) und Österreichische Post (+ 1,43 Prozent auf 35,50 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 341 288 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,549 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentaldaten

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,28 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

mehr Nachrichten

Analysen zu AT & S (AT&S)

mehr Analysen
02.02.26 AT & S buy Deutsche Bank AG
05.11.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
04.11.25 AT & S buy Erste Group Bank
15.10.25 AT & S neutral Deutsche Bank AG
16.09.25 AT & S Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 62,60 -1,73% AT & S (AT&S)
DO & CO 186,40 -2,82% DO & CO
Erste Group Bank AG 98,75 -1,45% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,95 0,35% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 59,60 -1,97% OMV AG
Österreichische Post AG 35,60 0,42% Österreichische Post AG
Raiffeisen 39,54 -1,98% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 36,70 0,82% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 66,00 1,54% Verbund AG
voestalpine AG 41,42 -2,50% voestalpine AG
Wienerberger AG 24,50 -1,53% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 607,42 -1,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen