DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|ATX aktuell
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02.07.2026 15:58:50
Starker Wochentag in Wien: ATX liegt im Plus
Am Donnerstag tendiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 1,87 Prozent fester bei 6 506,32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 179,623 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,045 Prozent auf 6 389,66 Punkte an der Kurstafel, nach 6 386,81 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6 366,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 508,96 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 1,53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 140,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wurde der ATX mit 5 457,38 Punkten gehandelt. Der ATX stand vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 4 405,74 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 21,57 Prozent aufwärts. Bei 6 599,69 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 3,87 Prozent auf 24,15 EUR), voestalpine (+ 3,80 Prozent auf 42,08 EUR), OMV (+ 3,56 Prozent auf 56,80 EUR), Erste Group Bank (+ 2,25 Prozent auf 118,20 EUR) und Verbund (+ 2,19 Prozent auf 56,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil PORR (-2,02 Prozent auf 43,75 EUR), DO (+ 0,00 Prozent auf 223,00 EUR), Palfinger (+ 0,64 Prozent auf 31,65 EUR), Wienerberger (+ 0,71 Prozent auf 22,64 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,91 Prozent auf 17,82 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 145 914 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 45,482 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder
Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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