Starker Wochentag in Wien: ATX nachmittags mit Zuschlägen

Um 15:42 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,15 Prozent stärker bei 5 255,09 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 153,843 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,034 Prozent auf 5 249,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 247,21 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 228,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 259,92 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 5 009,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, wurde der ATX auf 4 646,29 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 3 630,48 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 43,71 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 259,92 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 481,22 Punkten.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 2,67 Prozent auf 23,10 EUR), Wienerberger (+ 1,73 Prozent auf 30,58 EUR), CPI Europe (+ 0,84 Prozent auf 15,66 EUR), voestalpine (+ 0,64 Prozent auf 37,54 EUR) und Raiffeisen (+ 0,64 Prozent auf 37,90 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen EVN (-1,47 Prozent auf 26,75 EUR), Vienna Insurance (-1,21 Prozent auf 65,20 EUR), STRABAG SE (-1,13 Prozent auf 78,80 EUR), UNIQA Insurance (-1,03 Prozent auf 15,30 EUR) und PORR (-0,79 Prozent auf 31,50 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 198 725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,263 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,46 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,18 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at