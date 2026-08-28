Starker Wochentag in Wien: ATX notiert mittags im Plus

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,33 Prozent höher bei 6 765,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 189,924 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 6 676,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6 676,23 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 772,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6 676,95 Einheiten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,00 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der ATX auf 6 334,06 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 042,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, stand der ATX bei 4 652,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 26,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 13,54 Prozent auf 97,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,31 Prozent auf 154,60 EUR), Verbund (+ 1,87 Prozent auf 59,90 EUR), DO (+ 1,45 Prozent auf 209,50 EUR) und Wienerberger (+ 1,42 Prozent auf 19,99 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Vienna Insurance (-0,70 Prozent auf 70,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 30,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,25 EUR), Palfinger (+ 0,16 Prozent auf 31,25 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,16 Prozent auf 121,60 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX ist die STRABAG SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 99 066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 48,751 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,45 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at