Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 28.08.2026 12:26:48

Starker Wochentag in Wien: ATX notiert mittags im Plus

Starker Wochentag in Wien: ATX notiert mittags im Plus

Der ATX verzeichnet heute Kursgewinne.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,33 Prozent höher bei 6 765,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 189,924 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 6 676,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6 676,23 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 772,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6 676,95 Einheiten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,00 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der ATX auf 6 334,06 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 042,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, stand der ATX bei 4 652,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 26,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 13,54 Prozent auf 97,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,31 Prozent auf 154,60 EUR), Verbund (+ 1,87 Prozent auf 59,90 EUR), DO (+ 1,45 Prozent auf 209,50 EUR) und Wienerberger (+ 1,42 Prozent auf 19,99 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Vienna Insurance (-0,70 Prozent auf 70,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 30,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,25 EUR), Palfinger (+ 0,16 Prozent auf 31,25 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,16 Prozent auf 121,60 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX ist die STRABAG SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 99 066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 48,751 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,45 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann

mehr Nachrichten

Analysen zu Verbund AG

mehr Analysen
17.08.26 Verbund Equal weight Barclays Capital
14.08.26 Verbund Underperform RBC Capital Markets
06.08.26 Verbund Sell UBS AG
30.07.26 Verbund Equal weight Barclays Capital
23.07.26 Verbund Sell UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 154,20 5,04% AT & S (AT&S)
DO & CO 209,00 1,21% DO & CO
Erste Group Bank AG 123,60 1,81% Erste Group Bank AG
OMV AG 66,90 -0,45% OMV AG
Österreichische Post AG 31,25 0,16% Österreichische Post AG
Palfinger AG 31,35 0,48% Palfinger AG
Schoeller-Bleckmann 30,65 0,49% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 99,20 15,75% STRABAG SE
Verbund AG 59,65 1,45% Verbund AG
Vienna Insurance 70,70 -0,84% Vienna Insurance
Wienerberger AG 19,77 0,30% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 786,58 1,65%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:08 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen