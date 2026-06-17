Starker Wochentag in Wien: ATX präsentiert sich fester

Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 1,46 Prozent stärker bei 6 539,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 178,217 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,053 Prozent auf 6 448,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6 445,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 543,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 441,02 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 4,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der ATX mit 5 859,94 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 343,35 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 17.06.2025, bei 4 373,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 22,19 Prozent nach oben. Bei 6 543,61 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 11,73 Prozent auf 219,00 EUR), Lenzing (+ 10,93 Prozent auf 26,90 EUR), Raiffeisen (+ 3,25 Prozent auf 54,00 EUR), PORR (+ 3,09 Prozent auf 45,05 EUR) und BAWAG (+ 2,38 Prozent auf 172,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen STRABAG SE (-2,13 Prozent auf 91,90 EUR), voestalpine (-1,65 Prozent auf 46,36 EUR), EVN (-1,53 Prozent auf 29,00 EUR), Österreichische Post (-1,25 Prozent auf 31,50 EUR) und Verbund (-0,88 Prozent auf 56,40 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 280 763 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,268 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,74 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 8,17 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at