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WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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ATX-Entwicklung 12.10.2026 17:59:11

Starker Wochentag in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende fester

Starker Wochentag in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende fester

Am ersten Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Montag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1,01 Prozent höher bei 6 609,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 185,670 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,025 Prozent fester bei 6 545,11 Punkten in den Handel, nach 6 543,45 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 545,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 624,02 Einheiten.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 6 885,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der ATX 6 484,89 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 4 666,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23,51 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 8,19 Prozent auf 11,36 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,13 Prozent auf 17,16 EUR), Raiffeisen (+ 2,78 Prozent auf 57,30 EUR), Palfinger (+ 1,53 Prozent auf 26,60 EUR) und Verbund (+ 1,46 Prozent auf 65,85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil CA Immobilien (-0,71 Prozent auf 21,00 EUR), Wienerberger (-0,45 Prozent auf 15,33 EUR), voestalpine (-0,40 Prozent auf 44,38 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,00 Prozent auf 215,00 EUR) und DO (+ 0,10 Prozent auf 195,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 386 351 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,186 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie weist mit 7,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 202,00 -6,05% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,00 0,00% CA Immobilien
DO & CO 195,00 -0,10% DO & CO
Erste Group Bank AG 111,00 1,19% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 10,64 -6,34% Lenzing AG
OMV AG 73,60 1,45% OMV AG
Österreichische Post AG 31,10 0,81% Österreichische Post AG
Palfinger AG 26,70 0,38% Palfinger AG
Raiffeisen 57,30 0,00% Raiffeisen
UNIQA Insurance AG 17,26 0,58% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 67,10 1,90% Verbund AG
voestalpine AG 43,88 -1,13% voestalpine AG
Wienerberger AG 15,28 -0,33% Wienerberger AG

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ATX 6 627,90 0,27%

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