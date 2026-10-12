CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|ATX-Entwicklung
|
12.10.2026 17:59:11
Starker Wochentag in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende fester
Am Montag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1,01 Prozent höher bei 6 609,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 185,670 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,025 Prozent fester bei 6 545,11 Punkten in den Handel, nach 6 543,45 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 545,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 624,02 Einheiten.
ATX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 6 885,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der ATX 6 484,89 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 4 666,71 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23,51 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 8,19 Prozent auf 11,36 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,13 Prozent auf 17,16 EUR), Raiffeisen (+ 2,78 Prozent auf 57,30 EUR), Palfinger (+ 1,53 Prozent auf 26,60 EUR) und Verbund (+ 1,46 Prozent auf 65,85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil CA Immobilien (-0,71 Prozent auf 21,00 EUR), Wienerberger (-0,45 Prozent auf 15,33 EUR), voestalpine (-0,40 Prozent auf 44,38 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,00 Prozent auf 215,00 EUR) und DO (+ 0,10 Prozent auf 195,20 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 386 351 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,186 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Die OMV-Aktie weist mit 7,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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