Starker Wochentag in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag im Aufwind

Der ATX Prime entwickelt sich am Donnerstag positiv.

Um 12:09 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 1,50 Prozent auf 2 991,80 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 2 947,47 Punkte an der Kurstafel, nach 2 947,47 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 947,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 994,84 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 0,417 Prozent nach. Vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 935,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 701,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 208,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,55 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 047,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell DO (+ 7,82 Prozent auf 193,00 EUR), Raiffeisen (+ 3,73 Prozent auf 49,52 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,65 Prozent auf 141,80 EUR), Erste Group Bank (+ 2,76 Prozent auf 104,20 EUR) und voestalpine (+ 1,80 Prozent auf 45,28 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-3,15 Prozent auf 0,49 EUR), Telekom Austria (-0,82 Prozent auf 9,68 EUR), Polytec (-0,42 Prozent auf 4,77 EUR), CPI Europe (-0,40 Prozent auf 14,94 EUR) und AMAG (-0,36 Prozent auf 27,60 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 94 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,967 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at