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ATX Prime im Fokus 11.11.2026 12:26:35

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime am Mittwochmittag im Aufwind

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime am Mittwochmittag im Aufwind

Der ATX Prime entwickelt sich am Mittwoch positiv.

Um 12:10 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,41 Prozent auf 3 274,61 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,009 Prozent auf 3 261,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 261,35 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 261,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 299,99 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 3,66 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 212,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 288,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 414,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23,19 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 9,40 Prozent auf 123,40 EUR), FACC (+ 5,58 Prozent auf 14,38 EUR), Polytec (+ 4,73 Prozent auf 4,21 EUR), Frequentis (+ 3,26 Prozent auf 66,50 EUR) und Semperit (+ 2,54 Prozent auf 18,20 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,45 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,49 Prozent auf 3,60 EUR), voestalpine (-3,32 Prozent auf 40,18 EUR), Wienerberger (-1,79 Prozent auf 17,55 EUR) und CA Immobilien (-1,42 Prozent auf 20,90 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 176 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44,516 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,78 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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AT & S (AT&S) 122,40 -3,01% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,05 0,00% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 116,80 -1,02% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 31,30 0,16% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 13,64 -4,08% FACC AG
Frequentis 65,20 -3,83% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 3,75 0,00% Kapsch TrafficCom AG
OMV AG 72,40 0,49% OMV AG
Polytec 4,08 -5,12% Polytec
Semperit AG Holding 17,85 -2,72% Semperit AG Holding
voestalpine AG 38,08 -0,78% voestalpine AG
Warimpex 0,46 -1,09% Warimpex
Wienerberger AG 16,55 -3,78% Wienerberger AG

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