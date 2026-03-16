Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|Index-Performance
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16.03.2026 15:58:59
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Anleger greifen nachmittags zu
Um 15:40 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,70 Prozent höher bei 2 636,38 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 2 618,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2 618,16 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2 641,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 603,37 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 16.02.2026, einen Wert von 2 823,40 Punkten auf. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 16.12.2025, mit 2 569,99 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 160,65 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,819 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 588,71 Zählern erreicht.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,75 Prozent auf 53,30 EUR), BAWAG (+ 2,28 Prozent auf 121,20 EUR), Verbund (+ 2,00 Prozent auf 66,30 EUR), Palfinger (+ 1,90 Prozent auf 34,95 EUR) und OMV (+ 1,79 Prozent auf 59,85 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Rosenbauer (-2,44 Prozent auf 48,00 EUR), Addiko Bank (-1,95 Prozent auf 25,10 EUR), Semperit (-1,85 Prozent auf 11,70 EUR), UNIQA Insurance (-1,47 Prozent auf 14,78 EUR) und Wienerberger (-1,45 Prozent auf 23,04 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 243 163 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 35,515 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
2026 weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 7,14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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