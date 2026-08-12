Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX Prime auch am dritten Tag der Woche aufwärts.

Um 09:11 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,08 Prozent auf 3 290,86 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent fester bei 3 288,52 Punkten in den Handel, nach 3 288,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 288,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 300,26 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,394 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 189,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 891,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 359,21 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 23,80 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,76 Prozent auf 156,40 EUR), PORR (+ 1,31 Prozent auf 38,80 EUR), STRABAG SE (+ 1,30 Prozent auf 85,70 EUR), FACC (+ 1,21 Prozent auf 16,70 EUR) und UBM Development (+ 0,59 Prozent auf 17,10 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Flughafen Wien (-2,33 Prozent auf 50,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,08 Prozent auf 4,70 EUR), AMAG (-1,77 Prozent auf 27,70 EUR), Wolford (-1,67 Prozent auf 2,36 EUR) und Polytec (-1,50 Prozent auf 4,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 31 021 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,003 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,00 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at