Starker Wochentag in Wien: ATX Prime bewegt sich im Plus

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 2,69 Prozent auf 2 708,59 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,094 Prozent stärker bei 2 640,17 Punkten, nach 2 637,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 634,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 714,80 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 844,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 546,78 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 10.03.2025, den Wert von 2 108,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. 2 588,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 11,26 Prozent auf 48,90 EUR), DO (+ 9,55 Prozent auf 188,20 EUR), FACC (+ 6,50 Prozent auf 15,08 EUR), voestalpine (+ 6,09 Prozent auf 41,44 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 6,04 Prozent auf 94,80 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-2,92 Prozent auf 16,60 EUR), Semperit (-2,38 Prozent auf 12,30 EUR), Verbund (-2,15 Prozent auf 63,80 EUR), UBM Development (-2,13 Prozent auf 18,40 EUR) und OMV (-1,73 Prozent auf 56,75 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 188 415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,525 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 7,57 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

