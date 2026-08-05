Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Index-Performance
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05.08.2026 17:58:45
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Handelsende im Plus
Am Mittwoch legte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0,74 Prozent auf 3 301,09 Punkte zu. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,078 Prozent auf 3 274,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 276,71 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 266,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 304,38 Punkten.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3,70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 3 227,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, stand der ATX Prime bei 2 868,90 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 2 263,89 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 24,19 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 304,38 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 11,61 Prozent auf 2,50 EUR), Rosenbauer (+ 5,18 Prozent auf 65,00 EUR), Raiffeisen (+ 4,14 Prozent auf 64,20 EUR), Erste Group Bank (+ 3,59 Prozent auf 121,10 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 2,57 Prozent auf 4,79 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Lenzing (-4,47 Prozent auf 23,50 EUR), voestalpine (-2,52 Prozent auf 47,12 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 142,80 EUR), Andritz (-1,80 Prozent auf 82,00 EUR) und DO (-1,68 Prozent auf 204,50 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 470 163 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 44,711 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf
2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 7,07 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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