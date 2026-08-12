AMAG Aktie
WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3
|ATX Prime-Kursentwicklung
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12.08.2026 12:26:52
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen am Mittag zu
Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,02 Prozent stärker bei 3 289,04 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent fester bei 3 288,52 Punkten in den Handel, nach 3 288,26 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 300,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 281,31 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 0,339 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3 189,18 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Wert von 2 891,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 359,21 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 23,73 Prozent nach oben. 3 337,77 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,20 Prozent auf 158,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,09 Prozent auf 4,00 EUR), FACC (+ 1,82 Prozent auf 16,80 EUR), DO (+ 1,74 Prozent auf 204,50 EUR) und Wienerberger (+ 1,23 Prozent auf 21,48 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Frequentis (-2,91 Prozent auf 76,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,71 Prozent auf 4,67 EUR), AMAG (-1,77 Prozent auf 27,70 EUR), Wolford (-1,67 Prozent auf 2,36 EUR) und voestalpine (-0,97 Prozent auf 46,88 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 169 607 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 47,003 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte
Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,00 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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