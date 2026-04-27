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ATX Prime-Performance im Blick 27.04.2026 15:58:24

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime fester

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime fester

Für den ATX Prime geht es am Montag aufwärts.

Um 15:42 Uhr steigt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,32 Prozent auf 2 857,78 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,019 Prozent stärker bei 2 849,31 Punkten, nach 2 848,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 849,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 869,84 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 27.03.2026, bei 2 618,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 788,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 044,72 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,51 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 8,15 Prozent auf 2,92 EUR), FACC (+ 4,95 Prozent auf 13,58 EUR), Wienerberger (+ 2,05 Prozent auf 24,94 EUR), BAWAG (+ 1,80 Prozent auf 147,40 EUR) und Frequentis (+ 1,44 Prozent auf 77,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-4,10 Prozent auf 93,50 EUR), Marinomed Biotech (-3,65 Prozent auf 13,20 EUR), Polytec (-1,58 Prozent auf 3,74 EUR), AMAG (-1,43 Prozent auf 27,60 EUR) und ZUMTOBEL (-1,37 Prozent auf 3,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 146 757 Aktien gehandelt. Mit 38,743 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,17 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AMAG 28,00 0,00% AMAG
AT & S (AT&S) 91,90 -5,74% AT & S (AT&S)
BAWAG 145,50 0,48% BAWAG
Erste Group Bank AG 100,30 0,55% Erste Group Bank AG
FACC AG 13,10 1,24% FACC AG
Frequentis 75,60 -0,92% Frequentis
Marinomed Biotech AG 13,30 -2,92% Marinomed Biotech AG
OMV AG 58,50 0,60% OMV AG
Polytec 3,76 -1,05% Polytec
Semperit AG Holding 14,90 0,00% Semperit AG Holding
Warimpex 0,49 0,00% Warimpex
Wienerberger AG 24,72 1,15% Wienerberger AG
Wolford AG 2,84 5,19% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,60 -1,37% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 2 852,81 0,14%

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