ZUMTOBEL Aktie
WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307
|ATX Prime-Performance im Blick
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27.04.2026 15:58:24
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime fester
Um 15:42 Uhr steigt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,32 Prozent auf 2 857,78 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,019 Prozent stärker bei 2 849,31 Punkten, nach 2 848,78 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 849,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 869,84 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 27.03.2026, bei 2 618,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 788,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 044,72 Punkte.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,51 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 8,15 Prozent auf 2,92 EUR), FACC (+ 4,95 Prozent auf 13,58 EUR), Wienerberger (+ 2,05 Prozent auf 24,94 EUR), BAWAG (+ 1,80 Prozent auf 147,40 EUR) und Frequentis (+ 1,44 Prozent auf 77,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-4,10 Prozent auf 93,50 EUR), Marinomed Biotech (-3,65 Prozent auf 13,20 EUR), Polytec (-1,58 Prozent auf 3,74 EUR), AMAG (-1,43 Prozent auf 27,60 EUR) und ZUMTOBEL (-1,37 Prozent auf 3,60 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 146 757 Aktien gehandelt. Mit 38,743 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,17 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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