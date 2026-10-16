Warimpex Aktie
WKN: 82720 / ISIN: AT0000827209
|ATX Prime-Marktbericht
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16.10.2026 15:58:26
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime in Grün
Um 15:41 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,70 Prozent auf 3 218,39 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3 195,97 Punkten, nach 3 195,97 Punkten am Vortag.
Bei 3 221,78 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 195,97 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX Prime seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der ATX Prime bereits um 0,150 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 340,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 180,54 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 2 333,23 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,08 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 4,29 Prozent auf 63,20 EUR), Palfinger (+ 3,22 Prozent auf 27,25 EUR), AMAG (+ 3,11 Prozent auf 29,80 EUR), Polytec (+ 2,78 Prozent auf 5,92 EUR) und CA Immobilien (+ 2,61 Prozent auf 21,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-6,60 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,47 EUR), UBM Development (-1,56 Prozent auf 15,75 EUR), Lenzing (-1,10 Prozent auf 10,82 EUR) und CPI Europe (-1,03 Prozent auf 15,34 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 200 526 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43,235 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,16 zu Buche schlagen. Mit 6,55 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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