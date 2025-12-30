Starker Wochentag in Wien: ATX Prime legt mittags zu

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,94 Prozent fester bei 2 631,98 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 607,73 Zählern und damit 0,011 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 607,45 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 602,51 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 633,42 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 492,82 Punkte. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 317,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 826,03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 44,14 Prozent aufwärts. Bei 2 633,42 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 2,37 Prozent auf 11,22 EUR), STRABAG SE (+ 1,90 Prozent auf 80,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,83 Prozent auf 66,70 EUR), Warimpex (+ 1,74 Prozent auf 0,47 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,59 Prozent auf 31,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-7,32 Prozent auf 3,04 EUR), Marinomed Biotech (-3,39 Prozent auf 18,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,06 Prozent auf 5,70 EUR), Polytec (-1,50 Prozent auf 3,28 EUR) und ZUMTOBEL (-1,48 Prozent auf 3,33 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 59 904 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,263 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,76 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

