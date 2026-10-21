UBM Development Aktie
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
|ATX Prime im Fokus
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21.10.2026 15:58:45
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime liegt im Plus
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,12 Prozent höher bei 3 203,51 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,063 Prozent auf 3 170,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3 168,06 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 167,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 215,78 Punkten lag.
ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 0,496 Prozent nach. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 21.09.2026, den Stand von 3 380,05 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 3 202,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der ATX Prime 2 311,61 Punkte auf.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 20,52 Prozent zu Buche. Bei 3 448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7,21 Prozent auf 172,40 EUR), PORR (+ 3,41 Prozent auf 31,85 EUR), Rosenbauer (+ 2,97 Prozent auf 62,40 EUR), AMAG (+ 2,94 Prozent auf 31,50 EUR) und Lenzing (+ 2,86 Prozent auf 10,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-6,42 Prozent auf 2,04 EUR), UBM Development (-5,63 Prozent auf 14,25 EUR), Warimpex (-4,00 Prozent auf 0,46 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,30 Prozent auf 3,83 EUR) und Wienerberger (-0,93 Prozent auf 16,04 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 215 733 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,846 Mrd. Euro.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu UBM Development AG
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15:58
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter (finanzen.at)
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09:28
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
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21.10.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime liegt im Plus (finanzen.at)
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20.10.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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16.10.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime in Grün (finanzen.at)
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15.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
15.10.26
|Schwacher Handel: ATX Prime am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu UBM Development AG
|30.06.26
|UBM Development
|Erste Group Bank
|12.12.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|02.12.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|30.06.26
|UBM Development
|Erste Group Bank
|12.12.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|02.12.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|12.12.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|02.12.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|17.09.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|03.06.20
|UBM Development buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|22.05.17
|UBM Development Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|12.04.17
|UBM Development Hold
|Baader Bank
|16.02.17
|UBM Development Kauf
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|32,00
|0,31%
|AT & S (AT&S)
|145,60
|-15,55%
|Erste Group Bank AG
|105,20
|-5,73%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,35
|-0,17%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,84
|0,26%
|Lenzing AG
|10,60
|-0,19%
|OMV AG
|73,45
|-1,21%
|PORR AG
|31,40
|-2,03%
|Rosenbauer
|61,80
|-0,96%
|UBM Development AG
|14,55
|-3,00%
|Warimpex
|0,47
|0,00%
|Wienerberger AG
|16,13
|0,19%
|Wolford AG
|1,99
|-8,72%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 104,82
|-3,63%
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