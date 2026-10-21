UBM Development Aktie

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WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402

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ATX Prime im Fokus 21.10.2026 15:58:45

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime liegt im Plus

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime liegt im Plus

Für den ATX Prime geht es heute aufwärts.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,12 Prozent höher bei 3 203,51 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,063 Prozent auf 3 170,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3 168,06 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 167,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 215,78 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 0,496 Prozent nach. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 21.09.2026, den Stand von 3 380,05 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 3 202,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der ATX Prime 2 311,61 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 20,52 Prozent zu Buche. Bei 3 448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7,21 Prozent auf 172,40 EUR), PORR (+ 3,41 Prozent auf 31,85 EUR), Rosenbauer (+ 2,97 Prozent auf 62,40 EUR), AMAG (+ 2,94 Prozent auf 31,50 EUR) und Lenzing (+ 2,86 Prozent auf 10,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-6,42 Prozent auf 2,04 EUR), UBM Development (-5,63 Prozent auf 14,25 EUR), Warimpex (-4,00 Prozent auf 0,46 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,30 Prozent auf 3,83 EUR) und Wienerberger (-0,93 Prozent auf 16,04 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 215 733 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,846 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AMAG 32,00 0,31% AMAG
AT & S (AT&S) 145,60 -15,55% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 105,20 -5,73% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,35 -0,17% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Kapsch TrafficCom AG 3,84 0,26% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 10,60 -0,19% Lenzing AG
OMV AG 73,45 -1,21% OMV AG
PORR AG 31,40 -2,03% PORR AG
Rosenbauer 61,80 -0,96% Rosenbauer
UBM Development AG 14,55 -3,00% UBM Development AG
Warimpex 0,47 0,00% Warimpex
Wienerberger AG 16,13 0,19% Wienerberger AG
Wolford AG 1,99 -8,72% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 104,82 -3,63%

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