Starker Wochentag in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Plus

So bewegte sich der ATX Prime am Freitag zum Handelsende.

Am Freitag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,07 Prozent fester bei 3 227,82 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,003 Prozent auf 3 193,85 Punkte an der Kurstafel, nach 3 193,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 231,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 193,32 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 2,37 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 03.06.2026, den Stand von 3 012,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der ATX Prime bei 2 706,98 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 03.07.2025, einen Stand von 2 227,80 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 21,43 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,80 Prozent auf 202,50 EUR), voestalpine (+ 5,24 Prozent auf 43,76 EUR), PORR (+ 4,93 Prozent auf 45,75 EUR), Palfinger (+ 4,13 Prozent auf 32,80 EUR) und Warimpex (+ 4,00 Prozent auf 0,52 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-1,71 Prozent auf 2,30 EUR), DO (-0,89 Prozent auf 222,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,78 Prozent auf 5,08 EUR), CPI Europe (-0,64 Prozent auf 15,48 EUR) und BAWAG (-0,44 Prozent auf 179,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 244 021 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,900 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,92 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at