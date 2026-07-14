Starker Wochentag in Wien: ATX Prime nachmittags mit Gewinnen

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,41 Prozent stärker bei 3 192,40 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,015 Prozent leichter bei 3 178,84 Punkten, nach 3 179,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 198,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 149,29 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 085,80 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 2 918,64 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 2 250,89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 20,10 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 3,84 Prozent auf 56,80 EUR), Semperit (+ 3,47 Prozent auf 14,90 EUR), Addiko Bank (+ 3,05 Prozent auf 27,00 EUR), Vienna Insurance (+ 2,16 Prozent auf 66,30 EUR) und EVN (+ 1,90 Prozent auf 29,55 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen ZUMTOBEL (-3,16 Prozent auf 3,68 EUR), Polytec (-2,31 Prozent auf 4,65 EUR), FACC (-1,94 Prozent auf 17,18 EUR), Rosenbauer (-1,66 Prozent auf 59,20 EUR) und DO (-1,46 Prozent auf 202,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 192 603 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,677 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,35 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7,37 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at