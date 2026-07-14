EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Kursverlauf
|
14.07.2026 15:59:02
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime nachmittags mit Gewinnen
Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,41 Prozent stärker bei 3 192,40 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,015 Prozent leichter bei 3 178,84 Punkten, nach 3 179,31 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 198,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 149,29 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 085,80 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 2 918,64 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 2 250,89 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 20,10 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 3,84 Prozent auf 56,80 EUR), Semperit (+ 3,47 Prozent auf 14,90 EUR), Addiko Bank (+ 3,05 Prozent auf 27,00 EUR), Vienna Insurance (+ 2,16 Prozent auf 66,30 EUR) und EVN (+ 1,90 Prozent auf 29,55 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen ZUMTOBEL (-3,16 Prozent auf 3,68 EUR), Polytec (-2,31 Prozent auf 4,65 EUR), FACC (-1,94 Prozent auf 17,18 EUR), Rosenbauer (-1,66 Prozent auf 59,20 EUR) und DO (-1,46 Prozent auf 202,50 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 192 603 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,677 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,35 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7,37 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ZUMTOBEL AG
|
17:58
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.07.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels freundlich (finanzen.at)
|
09.07.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
09.07.26
|Optimismus in Wien: Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)