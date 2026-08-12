Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime im Blick
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12.08.2026 16:00:32
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime notiert am Nachmittag im Plus
Um 15:43 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,01 Prozent nach oben auf 3 288,71 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,008 Prozent auf 3 288,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3 288,26 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 3 281,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 300,26 Punkten erreichte.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,329 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3 189,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, lag der ATX Prime bei 2 891,29 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 12.08.2025, einen Stand von 2 359,21 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6,57 Prozent auf 162,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 4,12 Prozent auf 4,04 EUR), DO (+ 2,99 Prozent auf 207,00 EUR), PORR (+ 2,61 Prozent auf 39,30 EUR) und Addiko Bank (+ 1,98 Prozent auf 25,80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-14,89 Prozent auf 4,00 EUR), Rosenbauer (-2,91 Prozent auf 60,00 EUR), Frequentis (-2,91 Prozent auf 76,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,08 Prozent auf 4,70 EUR) und Wolford (-1,67 Prozent auf 2,36 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 285 652 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,003 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,39 zu Buche schlagen. Mit 7,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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