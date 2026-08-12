Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime im Blick 12.08.2026 16:00:32

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime notiert am Nachmittag im Plus

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime notiert am Nachmittag im Plus

In Wien ist am Nachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 15:43 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,01 Prozent nach oben auf 3 288,71 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,008 Prozent auf 3 288,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3 288,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 3 281,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 300,26 Punkten erreichte.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,329 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3 189,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, lag der ATX Prime bei 2 891,29 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 12.08.2025, einen Stand von 2 359,21 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6,57 Prozent auf 162,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 4,12 Prozent auf 4,04 EUR), DO (+ 2,99 Prozent auf 207,00 EUR), PORR (+ 2,61 Prozent auf 39,30 EUR) und Addiko Bank (+ 1,98 Prozent auf 25,80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-14,89 Prozent auf 4,00 EUR), Rosenbauer (-2,91 Prozent auf 60,00 EUR), Frequentis (-2,91 Prozent auf 76,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,08 Prozent auf 4,70 EUR) und Wolford (-1,67 Prozent auf 2,36 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 285 652 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,003 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,39 zu Buche schlagen. Mit 7,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AG

mehr Analysen
31.07.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
31.07.26 Erste Group Bank buy UBS AG
20.07.26 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
18.06.26 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
09.06.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 25,80 0,00% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 167,80 1,57% AT & S (AT&S)
DO & CO 208,00 0,24% DO & CO
Erste Group Bank AG 122,60 0,57% Erste Group Bank AG
Frequentis 74,80 -2,60% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 4,66 -2,51% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 4,00 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 65,40 1,00% OMV AG
PORR AG 39,00 -0,26% PORR AG
Rosenbauer 59,20 -1,33% Rosenbauer
Wienerberger AG 20,50 -2,29% Wienerberger AG
Wolford AG 2,30 0,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,09 0,00% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 314,07 0,29%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen