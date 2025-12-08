Starker Wochentag in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Plus

Der ATX Prime ging im Plus aus dem Handelstag.

Der ATX Prime sprang im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,26 Prozent auf 2 532,43 Punkte an. In den Handel ging der ATX Prime 0,012 Prozent tiefer bei 2 525,60 Punkten, nach 2 525,91 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 532,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 520,17 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 2 361,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 318,99 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Stand von 1 787,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 38,69 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 546,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell DO (+ 1,68 Prozent auf 193,80 EUR), Vienna Insurance (+ 1,55 Prozent auf 52,50 EUR), BAWAG (+ 1,51 Prozent auf 121,30 EUR), STRABAG SE (+ 1,02 Prozent auf 79,30 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,84 Prozent auf 96,55 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Frequentis (-3,44 Prozent auf 67,40 EUR), Lenzing (-2,92 Prozent auf 23,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,56 Prozent auf 79,80 EUR), Marinomed Biotech (-2,54 Prozent auf 19,20 EUR) und CA Immobilien (-2,35 Prozent auf 23,26 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 483 013 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,185 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,71 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

