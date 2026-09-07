Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
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07.09.2026 09:28:53
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime steigt zum Handelsstart
Um 09:10 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,54 Prozent auf 3 387,54 Punkte an. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,020 Prozent fester bei 3 370,18 Punkten, nach 3 369,49 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 388,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 370,18 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 277,74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 004,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 2 293,95 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 27,44 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 388,12 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,80 Prozent auf 175,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,19 Prozent auf 4,20 EUR), Frequentis (+ 1,75 Prozent auf 75,60 EUR), Lenzing (+ 1,54 Prozent auf 23,05 EUR) und STRABAG SE (+ 1,24 Prozent auf 98,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-3,36 Prozent auf 2,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,87 Prozent auf 4,55 EUR), voestalpine (-0,73 Prozent auf 46,38 EUR), Wienerberger (-0,62 Prozent auf 19,19 EUR) und Telekom Austria (-0,59 Prozent auf 10,10 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 16 587 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 48,129 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf
Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 7,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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