Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime im Fokus 25.06.2026 09:30:43

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime steigt zum Start

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime steigt zum Start

Der ATX Prime bleibt auch aktuell im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag geht es im ATX Prime um 09:13 Uhr via Wiener Börse um 0,16 Prozent auf 3 184,71 Punkte nach oben. Zuvor ging der ATX Prime 0,029 Prozent tiefer bei 3 178,59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 179,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 193,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 175,61 Zählern.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 0,857 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 25.05.2026, wies der ATX Prime 3 036,70 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 681,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der ATX Prime 2 187,22 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19,81 Prozent. Bei 3 243,92 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,05 Prozent auf 223,50 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,85 Prozent auf 5,50 EUR), Vienna Insurance (+ 1,40 Prozent auf 65,30 EUR), Palfinger (+ 1,25 Prozent auf 32,45 EUR) und CA Immobilien (+ 1,08 Prozent auf 23,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Flughafen Wien (-2,30 Prozent auf 51,00 EUR), FACC (-1,93 Prozent auf 18,34 EUR), Marinomed Biotech (-1,11 Prozent auf 8,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,01 Prozent auf 29,50 EUR) und Telekom Austria (-0,90 Prozent auf 9,88 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,939 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,72 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vienna Insurance

mehr Nachrichten

Analysen zu Vienna Insurance

mehr Analysen
17.12.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
09.12.25 Vienna Insurance buy UBS AG
15.09.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
24.03.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
28.06.24 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 200,00 -8,68% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 23,35 0,86% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 117,50 2,09% Erste Group Bank AG
FACC AG 17,88 -4,39% FACC AG
Flughafen Wien AG 51,60 -1,15% Flughafen Wien AG
Kapsch TrafficCom AG 5,42 0,37% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 9,25 2,78% Marinomed Biotech AG
OMV AG 54,95 0,37% OMV AG
Palfinger AG 32,25 0,62% Palfinger AG
Schoeller-Bleckmann 29,50 -1,01% Schoeller-Bleckmann
Telekom Austria AG 10,14 1,71% Telekom Austria AG
Vienna Insurance 65,10 1,09% Vienna Insurance
Wolford AG 2,42 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 193,12 0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen