Starker Wochentag in Wien: ATX Prime steigt zum Start

Am Donnerstag geht es im ATX Prime um 09:13 Uhr via Wiener Börse um 0,16 Prozent auf 3 184,71 Punkte nach oben. Zuvor ging der ATX Prime 0,029 Prozent tiefer bei 3 178,59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 179,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 193,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 175,61 Zählern.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 0,857 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 25.05.2026, wies der ATX Prime 3 036,70 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 681,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der ATX Prime 2 187,22 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19,81 Prozent. Bei 3 243,92 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,05 Prozent auf 223,50 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,85 Prozent auf 5,50 EUR), Vienna Insurance (+ 1,40 Prozent auf 65,30 EUR), Palfinger (+ 1,25 Prozent auf 32,45 EUR) und CA Immobilien (+ 1,08 Prozent auf 23,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Flughafen Wien (-2,30 Prozent auf 51,00 EUR), FACC (-1,93 Prozent auf 18,34 EUR), Marinomed Biotech (-1,11 Prozent auf 8,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,01 Prozent auf 29,50 EUR) und Telekom Austria (-0,90 Prozent auf 9,88 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,939 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,72 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at