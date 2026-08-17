Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Index-Performance im Fokus
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17.08.2026 09:29:30
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent stärker bei 3 317,84 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent stärker bei 3 316,41 Punkten in den Handel, nach 3 316,35 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 325,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 315,51 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 17.07.2026, den Stand von 3 136,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 898,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2 419,37 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 24,82 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,89 Prozent auf 178,20 EUR), Semperit (+ 1,27 Prozent auf 16,00 EUR), STRABAG SE (+ 1,18 Prozent auf 85,40 EUR), Verbund (+ 1,06 Prozent auf 57,00 EUR) und PORR (+ 0,90 Prozent auf 39,30 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wienerberger (-2,12 Prozent auf 20,30 EUR), ZUMTOBEL (-1,72 Prozent auf 4,01 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,69 Prozent auf 4,66 EUR), DO (-0,96 Prozent auf 206,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,84 Prozent auf 82,70 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 32 057 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 47,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus
Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,98 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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