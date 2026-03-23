Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Index im Blick
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23.03.2026 15:59:00
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht Zuschläge
Um 15:42 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,25 Prozent höher bei 2 639,16 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,201 Prozent schwächer bei 2 575,89 Punkten in den Handel, nach 2 581,07 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 489,01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 643,25 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 23.02.2026, den Stand von 2 888,15 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 2 604,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wurde der ATX Prime auf 2 139,40 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,715 Prozent abwärts. Bei 2 907,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 9,09 Prozent auf 52,80 EUR), Lenzing (+ 6,01 Prozent auf 22,05 EUR), voestalpine (+ 4,90 Prozent auf 38,98 EUR), BAWAG (+ 4,40 Prozent auf 130,40 EUR) und DO (+ 4,18 Prozent auf 174,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-8,50 Prozent auf 2,80 EUR), Marinomed Biotech (-5,67 Prozent auf 14,15 EUR), Verbund (-3,92 Prozent auf 65,00 EUR), AMAG (-3,53 Prozent auf 27,30 EUR) und Polytec (-2,87 Prozent auf 3,38 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 473 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 34,704 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf
2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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