FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|Marktbericht
|
30.03.2026 17:59:02
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels fester
Zum Handelsschluss gewann der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,42 Prozent auf 2 629,59 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,050 Prozent leichter bei 2 617,41 Punkten in den Montagshandel, nach 2 618,72 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2 630,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 601,78 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 2 840,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 644,70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, einen Wert von 2 097,75 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,07 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Verbund (+ 4,24 Prozent auf 66,35 EUR), CA Immobilien (+ 3,65 Prozent auf 23,84 EUR), CPI Europe (+ 3,62 Prozent auf 15,75 EUR), Wolford (+ 3,57 Prozent auf 2,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 2,85 Prozent auf 36,05 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen FACC (-4,67 Prozent auf 12,66 EUR), Andritz (-3,93 Prozent auf 59,95 EUR), Lenzing (-2,22 Prozent auf 24,20 EUR), voestalpine (-1,89 Prozent auf 37,38 EUR) und DO (-1,71 Prozent auf 161,40 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 447 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,403 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu FACC AG
|
17:59
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
25.03.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
25.03.26
|FACC-Aktie letztlich trotzdem schwächer: Umsatzsprung im Jahr 2025 (APA)