Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels fester

Zum Handelsschluss gewann der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,42 Prozent auf 2 629,59 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,050 Prozent leichter bei 2 617,41 Punkten in den Montagshandel, nach 2 618,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2 630,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 601,78 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 2 840,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 644,70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, einen Wert von 2 097,75 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,07 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Verbund (+ 4,24 Prozent auf 66,35 EUR), CA Immobilien (+ 3,65 Prozent auf 23,84 EUR), CPI Europe (+ 3,62 Prozent auf 15,75 EUR), Wolford (+ 3,57 Prozent auf 2,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 2,85 Prozent auf 36,05 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen FACC (-4,67 Prozent auf 12,66 EUR), Andritz (-3,93 Prozent auf 59,95 EUR), Lenzing (-2,22 Prozent auf 24,20 EUR), voestalpine (-1,89 Prozent auf 37,38 EUR) und DO (-1,71 Prozent auf 161,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 447 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,403 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at