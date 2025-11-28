Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus

Am Abend zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Am Freitag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,54 Prozent stärker bei 2 492,82 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,019 Prozent tiefer bei 2 478,96 Punkten, nach 2 479,43 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 494,44 Punkte, das Tagestief hingegen 2 471,91 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 4,41 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 28.10.2025, den Wert von 2 337,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 322,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 757,09 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 36,52 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 494,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit ZUMTOBEL (+ 6,51 Prozent auf 3,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,37 Prozent auf 27,60 EUR), Frequentis (+ 3,30 Prozent auf 68,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,71 Prozent auf 83,40 EUR) und Warimpex (+ 1,58 Prozent auf 0,51 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen AMAG (-1,64 Prozent auf 24,00 EUR), CPI Europe (-0,89 Prozent auf 15,65 EUR), Wienerberger (-0,67 Prozent auf 29,52 EUR), UNIQA Insurance (-0,53 Prozent auf 15,02 EUR) und BAWAG (-0,43 Prozent auf 115,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 298 204 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 36,078 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

2025 hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

