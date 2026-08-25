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ATX Prime-Marktbericht 25.08.2026 17:58:43

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus

Der ATX Prime befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,87 Prozent stärker bei 3 282,20 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3 254,86 Zählern und damit 0,026 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 254,00 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 252,67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 292,44 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 177,07 Punkte. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 036,70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 378,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 23,48 Prozent aufwärts. Bei 3 337,77 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 4,81 Prozent auf 135,00 EUR), FACC (+ 3,31 Prozent auf 15,60 EUR), Rosenbauer (+ 3,00 Prozent auf 61,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,60 Prozent auf 29,60 EUR) und Raiffeisen (+ 2,53 Prozent auf 62,75 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Lenzing (-4,38 Prozent auf 22,90 EUR), Wolford (-2,91 Prozent auf 2,00 EUR), UBM Development (-1,18 Prozent auf 16,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,15 Prozent auf 77,20 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,65 Prozent auf 4,62 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 280 141 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 47,313 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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AT & S (AT&S) 136,00 0,74% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 125,40 1,46% Erste Group Bank AG
FACC AG 16,10 3,21% FACC AG
Kapsch TrafficCom AG 4,60 -0,43% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 23,30 1,75% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 78,20 1,30% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 66,75 -1,69% OMV AG
Raiffeisen 62,40 -0,56% Raiffeisen
Rosenbauer 61,20 -0,97% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 29,45 -0,51% Schoeller-Bleckmann
UBM Development AG 17,05 1,49% UBM Development AG
Wolford AG 2,18 9,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,07 1,24% ZUMTOBEL AG

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