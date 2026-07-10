Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels freundlich

Der ATX Prime setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent stärker bei 3 181,35 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,024 Prozent auf 3 176,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 175,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 187,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 173,89 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1,44 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 10.06.2026, bei 2 947,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wurde der ATX Prime mit 2 877,67 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 10.07.2025, den Wert von 2 266,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,68 Prozent nach oben. Bei 3 243,92 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit voestalpine (+ 5,64 Prozent auf 43,10 EUR), Frequentis (+ 2,80 Prozent auf 66,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,38 Prozent auf 3,87 EUR), Rosenbauer (+ 2,37 Prozent auf 60,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,99 Prozent auf 30,50 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil PORR (-8,31 Prozent auf 39,70 EUR), Flughafen Wien (-2,70 Prozent auf 50,40 EUR), AT S (AT&S) (-2,61 Prozent auf 186,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,56 Prozent auf 5,06 EUR) und AMAG (-1,48 Prozent auf 26,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die PORR-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 81 722 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 43,890 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at