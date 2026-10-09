Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels mit Kursplus

So bewegt sich der ATX Prime heute.

Am Freitag gewinnt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,41 Prozent auf 3 232,36 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3 219,02 Punkten in den Handel, nach 3 219,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 219,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 246,31 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 1,91 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 3 368,58 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 3 175,74 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 2 364,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 21,60 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell voestalpine (+ 4,44 Prozent auf 44,24 EUR), Wolford (+ 3,74 Prozent auf 2,22 EUR), UBM Development (+ 2,18 Prozent auf 16,40 EUR), Wienerberger (+ 1,82 Prozent auf 15,63 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,68 Prozent auf 66,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-7,07 Prozent auf 0,46 EUR), OMV (-2,36 Prozent auf 72,35 EUR), AT S (AT&S) (-1,58 Prozent auf 218,00 EUR), Rosenbauer (-1,29 Prozent auf 61,20 EUR) und Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,60 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 42 950 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,963 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,39 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at