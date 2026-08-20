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ATX Prime im Fokus 20.08.2026 09:28:41

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Start stärker

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Start stärker

Der ATX Prime behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,24 Prozent stärker bei 3 252,96 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,038 Prozent höher bei 3 246,50 Punkten, nach 3 245,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 246,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 255,53 Punkten.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 1,91 Prozent zurück. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Wert von 3 151,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der ATX Prime 2 920,93 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 405,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 22,38 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 2,38 Prozent auf 16,38 EUR), Frequentis (+ 2,18 Prozent auf 70,40 EUR), Polytec (+ 1,65 Prozent auf 4,93 EUR), Raiffeisen (+ 1,25 Prozent auf 60,80 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,21 Prozent auf 150,80 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Mayr-Melnhof Karton (-3,47 Prozent auf 78,00 EUR), Wolford (-2,65 Prozent auf 2,20 EUR), UNIQA Insurance (-2,11 Prozent auf 17,62 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,21 Prozent auf 28,55 EUR) und Lenzing (-1,08 Prozent auf 22,80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 17 481 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 47,119 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Erste Group Bank AG 120,10 0,92% Erste Group Bank AG
FACC AG 15,66 -2,13% FACC AG
Frequentis 71,50 3,77% Frequentis
Lenzing AG 23,10 0,22% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 76,50 -5,32% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 69,00 0,66% OMV AG
Polytec 4,90 1,03% Polytec
Raiffeisen 61,00 1,58% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 30,15 4,33% Schoeller-Bleckmann
UNIQA Insurance AG 17,16 -4,67% UNIQA Insurance AG
Wienerberger AG 19,54 1,72% Wienerberger AG
Wolford AG 2,18 -3,54% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,00 1,27% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 230,51 -0,45%

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