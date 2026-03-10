EVN Aktie

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

Wiener Börse-Handel im Fokus 10.03.2026 17:58:57

Starker Wochentag in Wien: ATX steigt zum Ende des Dienstagshandels

Am zweiten Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Dienstag ging es im ATX via Wiener Börse letztendlich um 2,71 Prozent auf 5 452,49 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 158,501 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,102 Prozent auf 5 313,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 308,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 495,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 301,35 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.02.2026, lag der ATX noch bei 5 724,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, erreichte der ATX einen Stand von 5 129,90 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 4 199,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 1,88 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 12,40 Prozent auf 49,40 EUR), DO (+ 10,36 Prozent auf 189,60 EUR), voestalpine (+ 7,01 Prozent auf 41,80 EUR), Raiffeisen (+ 7,01 Prozent auf 39,40 EUR) und Vienna Insurance (+ 4,98 Prozent auf 65,30 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Verbund (-2,30 Prozent auf 63,70 EUR), OMV (-1,82 Prozent auf 56,70 EUR), EVN (-0,71 Prozent auf 28,00 EUR), CPI Europe (-0,31 Prozent auf 15,93 EUR) und CA Immobilien (+ 1,03 Prozent auf 25,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 517 346 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 36,525 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

06.01.26 EVN verkaufen Baader Bank
30.12.25 EVN kaufen Erste Group Bank
18.12.25 EVN Reduce Baader Bank
08.12.25 EVN verkaufen Baader Bank
15.10.25 EVN kaufen Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 50,60 2,43% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 25,20 -1,18% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,74 -1,19% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 185,00 -2,43% DO & CO
Erste Group Bank AG 96,75 -0,41% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,35 -2,32% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 58,15 2,56% OMV AG
Österreichische Post AG 33,70 -0,88% Österreichische Post AG
Raiffeisen 38,96 -1,12% Raiffeisen
Verbund AG 63,65 -0,08% Verbund AG
Vienna Insurance 63,70 -2,45% Vienna Insurance
voestalpine AG 41,72 -0,19% voestalpine AG
Wienerberger AG 24,26 -0,74% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 434,40 -0,33%

