EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Wiener Börse-Handel im Fokus
|
10.03.2026 17:58:57
Starker Wochentag in Wien: ATX steigt zum Ende des Dienstagshandels
Am Dienstag ging es im ATX via Wiener Börse letztendlich um 2,71 Prozent auf 5 452,49 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 158,501 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,102 Prozent auf 5 313,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5 308,39 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 495,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 301,35 Punkten.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 10.02.2026, lag der ATX noch bei 5 724,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, erreichte der ATX einen Stand von 5 129,90 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 4 199,98 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 1,88 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 12,40 Prozent auf 49,40 EUR), DO (+ 10,36 Prozent auf 189,60 EUR), voestalpine (+ 7,01 Prozent auf 41,80 EUR), Raiffeisen (+ 7,01 Prozent auf 39,40 EUR) und Vienna Insurance (+ 4,98 Prozent auf 65,30 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Verbund (-2,30 Prozent auf 63,70 EUR), OMV (-1,82 Prozent auf 56,70 EUR), EVN (-0,71 Prozent auf 28,00 EUR), CPI Europe (-0,31 Prozent auf 15,93 EUR) und CA Immobilien (+ 1,03 Prozent auf 25,50 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 517 346 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 36,525 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|50,60
|2,43%
|CA Immobilien
|25,20
|-1,18%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,74
|-1,19%
|DO & CO
|185,00
|-2,43%
|Erste Group Bank AG
|96,75
|-0,41%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,35
|-2,32%
|OMV AG
|58,15
|2,56%
|Österreichische Post AG
|33,70
|-0,88%
|Raiffeisen
|38,96
|-1,12%
|Verbund AG
|63,65
|-0,08%
|Vienna Insurance
|63,70
|-2,45%
|voestalpine AG
|41,72
|-0,19%
|Wienerberger AG
|24,26
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 434,40
|-0,33%
