Starker Wochentag in Wien: ATX steigt zum Start des Montagshandels

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,11 Prozent höher bei 5 728,61 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 164,724 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 5 665,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5 665,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 729,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 664,57 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.01.2026, lag der ATX noch bei 5 403,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der ATX-Kurs 4 754,18 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 3 879,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,04 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 755,99 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 2,52 Prozent auf 43,08 EUR), Erste Group Bank (+ 2,34 Prozent auf 109,50 EUR), BAWAG (+ 1,62 Prozent auf 138,40 EUR), Andritz (+ 1,49 Prozent auf 71,75 EUR) und Wienerberger (+ 1,35 Prozent auf 29,94 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil voestalpine (-0,61 Prozent auf 42,44 EUR), Lenzing (-0,36 Prozent auf 27,50 EUR), OMV (-0,19 Prozent auf 52,05 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 34,20 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 25,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 45 497 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 41,554 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

