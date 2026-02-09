OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wiener Börse-Handel im Fokus 09.02.2026 09:29:26

Starker Wochentag in Wien: ATX steigt zum Start des Montagshandels

Starker Wochentag in Wien: ATX steigt zum Start des Montagshandels

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,11 Prozent höher bei 5 728,61 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 164,724 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 5 665,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5 665,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 5 729,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 664,57 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.01.2026, lag der ATX noch bei 5 403,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der ATX-Kurs 4 754,18 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 3 879,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,04 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 755,99 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 2,52 Prozent auf 43,08 EUR), Erste Group Bank (+ 2,34 Prozent auf 109,50 EUR), BAWAG (+ 1,62 Prozent auf 138,40 EUR), Andritz (+ 1,49 Prozent auf 71,75 EUR) und Wienerberger (+ 1,35 Prozent auf 29,94 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil voestalpine (-0,61 Prozent auf 42,44 EUR), Lenzing (-0,36 Prozent auf 27,50 EUR), OMV (-0,19 Prozent auf 52,05 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 34,20 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 25,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 45 497 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 41,554 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Raiffeisen

mehr Nachrichten

Analysen zu BAWAG

mehr Analysen
22.01.26 BAWAG buy UBS AG
24.11.25 BAWAG overweight Morgan Stanley
23.10.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
24.07.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
09.07.25 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 71,90 1,70% Andritz AG
BAWAG 137,80 1,17% BAWAG
CA Immobilien 24,90 -0,40% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,80 -1,56% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 108,70 1,59% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 27,35 -0,91% Lenzing AG
OMV AG 51,85 -0,58% OMV AG
Österreichische Post AG 34,25 0,15% Österreichische Post AG
Raiffeisen 42,92 2,14% Raiffeisen
voestalpine AG 42,52 -0,42% voestalpine AG
Wienerberger AG 29,92 1,29% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 709,69 0,78%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen