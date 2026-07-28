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Index im Blick 28.07.2026 12:26:49

Starker Wochentag in Wien: ATX verbucht am Dienstagmittag Gewinne

Starker Wochentag in Wien: ATX verbucht am Dienstagmittag Gewinne

Der ATX bewegt sich aktuell kaum.

Um 12:09 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,15 Prozent stärker bei 6 364,11 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 181,018 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,001 Prozent stärker bei 6 354,38 Punkten in den Handel, nach 6 354,29 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 321,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6 372,39 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 6 406,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 779,43 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 558,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 18,92 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 2,42 Prozent auf 57,15 EUR), CA Immobilien (+ 2,12 Prozent auf 24,10 EUR), voestalpine (+ 1,47 Prozent auf 45,48 EUR), Österreichische Post (+ 1,25 Prozent auf 32,30 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,91 Prozent auf 66,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-14,11 Prozent auf 21,00 EUR), Palfinger (-9,37 Prozent auf 30,00 EUR), AT S (AT&S) (-3,07 Prozent auf 132,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,28 Prozent auf 29,95 EUR) und DO (-0,74 Prozent auf 201,50 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 345 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 44,706 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,39 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,25 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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