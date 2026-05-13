Starker Wochentag in Wien: ATX zeigt sich am Mittag fester

Um 12:08 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,17 Prozent auf 5 858,74 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 168,519 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 5 848,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 848,98 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 842,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 921,42 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,476 Prozent zurück. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 5 797,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, stand der ATX noch bei 5 622,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 397,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,47 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 018,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,42 Prozent auf 101,60 EUR), Lenzing (+ 1,69 Prozent auf 24,05 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,03 Prozent auf 34,35 EUR), Verbund (+ 1,00 Prozent auf 60,70 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,71 Prozent auf 17,06 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Wienerberger (-3,69 Prozent auf 23,00 EUR), PORR (-1,81 Prozent auf 38,05 EUR), Österreichische Post (-0,81 Prozent auf 30,80 EUR), Palfinger (-0,43 Prozent auf 34,50 EUR) und Erste Group Bank (-0,31 Prozent auf 96,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 464 729 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 38,841 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,07 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at