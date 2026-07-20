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20.07.2026 17:58:45
Starker Wochentag in Wien: ATX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
Letztendlich stand im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,50 Prozent auf 6 396,80 Punkte an der ATX-Kurstafel. Die ATX-Mitglieder sind damit 177,679 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent tiefer bei 6 364,62 Punkten in den Handel, nach 6 364,91 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 324,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 417,46 Punkten.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der ATX mit 6 527,59 Punkten gehandelt. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 5 866,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 485,47 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 19,53 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Verbund (+ 2,05 Prozent auf 59,80 EUR), OMV (+ 1,70 Prozent auf 62,65 EUR), BAWAG (+ 1,45 Prozent auf 174,50 EUR), EVN (+ 1,36 Prozent auf 29,80 EUR) und Raiffeisen (+ 0,85 Prozent auf 53,50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Wienerberger (-2,79 Prozent auf 22,30 EUR), Lenzing (-1,37 Prozent auf 25,25 EUR), UNIQA Insurance (-1,28 Prozent auf 16,94 EUR), PORR (-1,03 Prozent auf 38,55 EUR) und AT S (AT&S) (-0,99 Prozent auf 160,40 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 443 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,385 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick
Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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