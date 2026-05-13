Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Marktbericht
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13.05.2026 09:28:51
Starker Wochentag in Wien: ATX zum Handelsstart mit Zuschlägen
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,86 Prozent höher bei 5 899,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 168,519 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 5 848,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 848,98 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 921,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5 848,89 Einheiten.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,211 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wurde der ATX auf 5 797,75 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 622,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, stand der ATX bei 4 397,75 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,23 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 018,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 4,62 Prozent auf 101,80 EUR), Verbund (+ 2,58 Prozent auf 61,65 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,47 Prozent auf 34,50 EUR), EVN (+ 1,39 Prozent auf 29,25 EUR) und Lenzing (+ 1,27 Prozent auf 23,95 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Wienerberger (-3,94 Prozent auf 22,94 EUR), Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,15 EUR), OMV (+ 0,33 Prozent auf 60,80 EUR), DO (+ 0,33 Prozent auf 181,60 EUR) und Andritz (+ 0,41 Prozent auf 73,50 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 74 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,841 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,07 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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