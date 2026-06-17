STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|ATX-Marktbericht
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17.06.2026 09:28:59
Starker Wochentag in Wien: ATX zum Start im Plus
Der ATX springt im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,25 Prozent auf 6 461,11 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 178,217 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,053 Prozent höher bei 6 448,46 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 445,04 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 461,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 441,02 Zählern.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 3,21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 859,94 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 17.03.2026, den Stand von 5 343,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der ATX mit 4 373,37 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 20,73 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 461,11 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 7,22 Prozent auf 26,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 6,63 Prozent auf 209,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,34 Prozent auf 34,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,05 Prozent auf 52,85 EUR) und Palfinger (+ 0,87 Prozent auf 34,75 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen STRABAG SE (-2,34 Prozent auf 91,70 EUR), Österreichische Post (-0,94 Prozent auf 31,60 EUR), Verbund (-0,88 Prozent auf 56,40 EUR), Vienna Insurance (-0,76 Prozent auf 65,60 EUR) und OMV (-0,71 Prozent auf 55,55 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 32 296 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,268 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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