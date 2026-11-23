Anleger in Wien schicken den ATX heute erneut ins Plus.

Um 09:11 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,90 Prozent höher bei 6 260,11 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 181,704 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,016 Prozent fester bei 6 205,19 Punkten, nach 6 204,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 276,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 197,42 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Der ATX stand vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 6 270,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 6 631,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 4 789,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,97 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell PORR (+ 4,32 Prozent auf 35,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,59 Prozent auf 101,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,25 Prozent auf 19,04 EUR), CA Immobilien (+ 1,72 Prozent auf 20,75 EUR) und Palfinger (+ 1,16 Prozent auf 26,25 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-1,74 Prozent auf 67,60 EUR), EVN (-0,66 Prozent auf 30,15 EUR), OMV (-0,15 Prozent auf 68,85 EUR), Verbund (-0,07 Prozent auf 68,45 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 34 670 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 7,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at