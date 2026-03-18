Starker Wochentag in Wien: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen

Der ATX hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 1,25 Prozent aufwärts auf 5 410,05 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 156,135 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent tiefer bei 5 343,26 Punkten, nach 5 343,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 410,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 339,92 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2,79 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 820,55 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, notierte der ATX bei 5 190,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 350,76 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,09 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 202,63 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell voestalpine (+ 3,82 Prozent auf 40,80 EUR), Wienerberger (+ 2,66 Prozent auf 23,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,53 Prozent auf 38,90 EUR), STRABAG SE (+ 2,33 Prozent auf 88,00 EUR) und DO (+ 2,27 Prozent auf 180,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Verbund (-3,21 Prozent auf 64,90 EUR), OMV (-0,99 Prozent auf 60,15 EUR), CPI Europe (-0,32 Prozent auf 15,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,28 Prozent auf 35,90 EUR) und EVN (+ 0,18 Prozent auf 28,10 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 32 012 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 35,947 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at